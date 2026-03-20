Trump irritiert Japans Regierungschefin mit Pearl-Harbor-Bemerkung
Washington. US-Präsident Donald Trump hat die japanische Regierungschefin Sanae Takaichi mit einem historischen Vergleich zu Pearl Harbor irritiert. Bei ihrem Besuch im Weißen Haus sprach Trump darüber, dass die USA beim Angriff auf den Iran das Überraschungsmoment genutzt hätten. »Wer kennt sich mit Überraschungen besser aus als Japan«, fragte Trump und sorgte für Gelächter im Raum.
»Warum haben sie mir nichts über Pearl Harbor gesagt«, fragte Trump an die Japaner gerichtet. Er glaube, Japan setze noch viel stärker auf Überraschungen als die USA. Takaichi richtete sich daraufhin sichtlich angespannt in ihrem Sessel auf und blickte mit großen Augen in Richtung ihrer Delegation.
Japan hatte am 7. Dezember 1941 den US-Stützpunkt Pearl Harbor auf Hawaii bombardiert. Bei dem Überraschungsangriff starben mehr als 2.400 Menschen. Die USA traten daraufhin in den Zweiten Weltkrieg ein. (dpa/jw)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Ausland
-
Kann der PCV nun mehr Druck auf die Regierung ausüben?vom 20.03.2026
-
Sind die Hilfsgüter nicht ein Tropfen auf den heißen Stein?vom 20.03.2026
-
An der Seite der Massenvom 20.03.2026
-
Ich protestierevom 20.03.2026
-
Kuba: Solidarität gegen Blockade und Komplizenvom 20.03.2026
-
Risse im Westenvom 20.03.2026
-
Regierung in der Honigfallevom 20.03.2026