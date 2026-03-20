USA und Israel nicht erwähnt: Mehrere Länder fordern von Iran Ende der Blockade von Hormus
London/Berlin/Paris. Deutschland und wichtige europäische Verbündete sowie Japan fordern den Iran auf, die faktische Sperrung der Straße von Hormus zu beenden. Teheran solle unverzüglich seine Versuche stoppen, die wichtige Meerenge durch Drohgebärden, das Verlegen von Minen sowie Drohnen- und Raketenangriffe und andere Maßnahmen zu blockieren, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung der Staats- und Regierungschefs Deutschlands, Frankreichs, Großbritanniens, Italiens, der Niederlande und Japans. Das iranische Vorgehen wird darin »aufs Schärfste« verurteilt – die Angriffe der USA und Israels, die die iranischen Maßnahmen ausgelöst haben, werden dagegen weder verurteilt noch überhaupt erwähnt.
Die Regierungen erklären die Bereitschaft, zum »Schutz der Handelsschifffahrt« in der Region aktiv zu werden. »Wir bekunden unsere Bereitschaft, einen Beitrag zu geeigneten Anstrengungen zu leisten, um eine sichere Passage der Meerengen zu gewährleisten«, hieß es in der Erklärung weiter. Der französische Außenminister Jean-Noël Barrot stellte klar, dass sich Frankreich und seine Verbündeten zwar an einer Sicherung der Straße von Hormus beteiligen wollen, aber zu keiner offensiven Militäroperation zur Öffnung des Seewegs beitragen werden. »Sicher ist, dass wir uns nicht an einer Militäroperation beteiligen werden, die die Öffnung der Straße erzwingen würde, und dass es sich nicht um eine Ausweitung von Aspides handeln wird«, sagte Barrot der FAZ. Aspides ist eine 2024 beschlossene EU-Mission, die offiziell der Sicherung der Schifffahrt im Roten Meer dient. (dpa/jW)
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