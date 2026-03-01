Porzellanfabrik Kahla insolvent
Kahla. Die traditionsreiche Porzellanfabrik im thüringischen Kahla hat Insolvenz angemeldet. Das berichtete am Mittwoch der MDR unter Berufung auf eine Mitteilung des Unternehmens. Demnach wurden die rund 120 Mitarbeiter in einer Betriebsversammlung informiert. Der Geschäftsbetrieb soll fortgesetzt werden. Ein Grund für die Insolvenz seien die sehr hohen und weiter steigenden Energiekosten, hieß es. In der DDR gehörten zum VEB Kombinat Feinkeramik Kahla mit über 15.000 Beschäftigten zahlreiche Betriebe – vor allem im thüringisch-sächsischen Raum. Ein großer Teil der Produktion wurde exportiert. Fast alle dieser Betriebe existieren nicht mehr. (jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Inland
-
Wieso braucht die Friedensbewegung so lange?vom 05.03.2026
-
Was will das BSW mit der Volksinitiative erreichen?vom 05.03.2026
-
Kein Endlager in Sichtvom 05.03.2026
-
Das feste Fundamentvom 05.03.2026
-
Wut und Frust im Werkvom 05.03.2026
-
Nichts ist okay auf dem Wohnungsmarktvom 05.03.2026