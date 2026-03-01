München. Die drei öffentlich-rechtlichen Fernsehsender Tagesschau24, ONE und ARD Alpha werden zum Jahresende eingestellt. Wie ARD und ZDF am Mittwoch mitteilten, werden mit der Reduzierung der linearen Sender die Vorgaben des neuen »Reformstaatsvertrags« umgesetzt. Die drei bislang nutzungsstärksten Angebote in den Bereichen Information, Bildung, Dokumentation und junge Erwachsene werden als Phoenix, Neo und Info jeweils mit dem Zusatz »von ARD und ZDF« gemeinsam fortgeführt. In den kommenden Monaten sollen gemeinsame Arbeitsgruppen von ARD und ZDF die weitere Ausgestaltung entwickeln. (AFP/jW)