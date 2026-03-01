Linke kritisiert Merz-Auftritt bei Trump

Berlin. Die Linkspartei hat heftige Kritik am Auftreten von Kanzler Friedrich Merz (CDU) beim Treffen mit US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus am Dienstag geübt. Das sei eine »würde- aber vor allem ergebnislose Vorstellung« gewesen, erklärte die Linken-Außenpolitikerin Lea Reisner am Mittwoch. Der Kanzler habe sich als »Statist Trumps vorführen lassen« und nach drei Minuten Redezeit nur 30 Minuten »zustimmendes Nicken« geboten. Merz hatte in Washington demonstrativ einen gemeinsamen Standpunkt in dem von den USA und Israel begonnenen Krieg gegen den Iran betont. Reisner warf Merz vor, sich mit »Regime-Change-Parolen von Trump gemein« zu machen und so »Beihilfe zur Entsorgung des Völkerrechts« zu leisten. (AFP/jW)