Nachschlag: Gewalt, Macht und Korruption

ARTE/© Alfredo Bosco 80 Prozent der Waffen, die die Kartelle besitzen, stammen aus den USA

Angesichts der jüngsten Gewaltwelle in Mexiko nach der Festnahme und dem Tod des als »El Mencho« bekannten Anführers des Kartells »Jalisco Nueva Generación« lohnt ein historischer Rückblick auf die Sicherheitsstrategie Mexikos im Kampf gegen den Drogenhandel – und auf den Einfluss der USA auf diese Strategie. Genau dies leistet die ZDF-Dokumentation, die nun in der Arte-Mediathek verfügbar ist. Die zentrale Frage lautet: Wie konnte die Gewalt ein derartiges Ausmaß erreichen? Nach den Bildern von brennenden Autos im ganzen Land am vergangenen Sonntag ist dies eine Frage, die sich wohl viele Menschen in Deutschland stellen. Die Dokumentation liefert Einblicke in die komplexen Ursachen: den Drogenhandel, die politischen Strukturen, die Korruption und die sozialen Folgen, die Mexiko seit Jahrzehnten prägen. Sie zeigt, dass die Krise nicht nur lokal ist, sondern Teil globaler Dynamiken, die den Kampf gegen die Drogenkartelle weit über Mexikos Grenzen hinaus relevant machen. (ir)