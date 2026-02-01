»Fridays for Future«. Demonstrationen in Dutzenden Städten. Siehe: fridaysforfuture.de/streiktermine. Freitag, 27.2. Veranstalter: Fridays for Future

»Hans-Heinz-Holz-Tagung 2026: Reflexion der Widersprüche. Philosophie der Frühen Neuzeit«. Tagung mit in- und ausländischen Referentinnen und Referenten zum Werk des Kommunisten und Philosophen Holz. Einritt frei. Sonnabend, 28.2., 10 Uhr. Ort: Hedwig-Dohm-Haus, Ziegelstr. 5, Berlin. Veranstalter: Gesellschaft für dialektische Philosophie

»Freiheit für Palästina! Gegen jeden Völkermord«. Kundgebung. Sonnabend, 28. 2., 13 Uhr. Ort: Alter Markt, Potsdam. Veranstalter: Potsdam for Palestine

»Entrüstung«. Berliner Friedenskonferenz. Es sprechen Jörg Kronauer (jW-Autor), Ulrike Eifler (Gewerkschafterin), Fabian Lehr (Youtuber) mit Vertretern des Bündnisses »Schulstreiks gegen Wehrpflicht«. Freitag, 27.2., 17 Uhr, Sonnabend, 28.2., 9 Uhr, und Sonntag, 1.3., 9 Uhr. Ort: ­City Kino Wedding, Müllerstr. 74, ­Berlin. Veranstalter: Nowa Berlin