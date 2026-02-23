Gegen Westdominanz

Sebastian Kahnert/dpa Silke und Holger Friedrich mit der ersten Ausgabe der Ostdeutschen Allgemeinen Zeitung

Am Wochenende erschien die erste Printausgabe der von Holger Friedrich – bislang schon Verleger der Berliner Zeitung – herausgegebenen Ostdeutschen Allgemeinen Zeitung:

»Friedrich bespielt eine Marktlücke – wenn auch mit Größenwahn«, meint die Taz unter Verweis auf den bislang ausschließlich von westdeutschen Verlagen bedienten Zeitungsmarkt in Ostdeutschland. Die bloße Existenz einer solchen Zeitung sei »nicht nur erstaunlich, sondern prinzipiell überfällig«, sieht auch der Spiegel. »Den Anspruch der OAZ, als die Stimme des Ostens aufzutreten, wo es doch in erster Linie vor allem Holger Friedrichs interessante Zeitung (›HoFriZ‹) ist, mag man auch als Ossi übergriffig finden – und einige Meinungen unappetitlich – finden«, so das Magazin. Doch am Ende werde der Markt entscheiden, ob dieses »identitätspolitische Angebot« angenommen wird.

Die Texte in der OAZ »verbinden einen Anti-Establishment-Blick auf Politik, Medien, Wissenschaft und Machtverhältnisse überhaupt. Das Kernthema ist: Misstrauen gegenüber etablierten Institutionen«, meint Ralf Heimann in seiner Medienkolumne »Das Altpapier« beim MDR. Anders als etwa Nius sei die OAZ »kein offensichtliches Propaganda-Megafon«, die Nachrichtentexte seien »journalistisch sauber«.

Das sieht Matthias Meisner anders, der sich gegenüber dem MDR »schockiert« nach Lektüre der Erstausgabe zeigte. Statt »Selbstverharmlosung« ließe es das neue Blatt »gleich knallen« – mit »Kremlpropaganda«. Die witterte Meisner unter anderem im OAZ-Interview mit Sachsens Ministerpräsidenten Michael Kretschmer, der feststellte, Russland könne nicht auf dem Schlachtfeld besiegt werden. »Ich habe nichts gegen Meinungsfreiheit, ich gucke nur auf die Schlagseite, die dieses Blatt hat, und stelle mir vor, wie heute in der russischen Botschaft die Krimsektkorken geknallt haben«, so Meisner, der seine bekannte Leier von »Einflüssen des russischen Staates auf Medien, auf das politische Geschehen hier« anstimmt.

»Insgesamt liegt mit der OAZ eine vollwertige Wochenzeitung vor«, urteilt der emeritierte Professor für Journalistik Volker Lilienthal für das Portal T-Online. Irritiert zeigt sich Lilienthal über die »ganz merkwürdige Losung in kleiner Schrift auf Seite 1 unten: ›Unabhängig. Mutig. Gewaltfrei‹«. Denn: »Wie könnte eine Zeitung je gewalttätig sein?« Diese Frage sollte der Experte einmal der Bundesregierung und ihrem Inlandsgeheimdienst stellen. Wird doch die Listung der jungen Welt im Verfassungsschutzbericht auch damit begründet, diese Zeitung bekenne sich »nicht ausdrücklich zur Gewaltfreiheit«. (nb)