Testballon des Tages: US-Lazarettschiff

Agencia Prensa-Independiente/IMAGO US-Lazarettschiff (5.7.2025)

Verwundert reiben sich die Redaktionsstuben weltweit die Augen: Ein riesiges Lazarettschiff ist nach Grönland unterwegs. 1.000 Krankenhausbetten für 57.000 Einwohner? Der US-Präsident schrieb auf seiner Plattform »Truth Social«, das Boot solle bei der Versorgung von Kranken helfen, denn die seien auf der Insel unterversorgt. Weitere Einzelheiten nannte er nicht. Wie wir alle wissen, verweisen die ausgebliebenen »Einzelheiten« des Herrn Trump immer auf den Kern der Sache.

Fix ziehen die Politanalysten ihre Glaskugeln aus der Schreibtischschublade, die NATO-Nerds füttern stirnrunzelnd ihre KI und Hamlet höchstselbst fragt schon wieder nach dem Sinn des Lebens. Ein anderer Däne, Egon Olsen, Chef der berüchtigten Olsenbande, zeigte da einen anderen Zugriff auf die Wirklichkeit: »Ich bin umgeben von lausigen Amateuren, strohdummen Holzköpfen, Hängeohren, elenden Sozialdemokraten, Knalltüten, Schwachköpfen und Mollusken.« Wenn man das kapiert hat, ist die Dechiffrierung des Vorgangs einfach: Alle Einwohner Grönlands entern erbost das Schiff, aber »Hilfe!« … das Schiff legt ab Richtung Guantanamo.

Auch möglich: Alle Pinguine des Südpols emigrieren derzeit nach Norden und werden dort von Trump gestoppt und »remigriert«. Der Friedensnobelpreis ist ihm sicher, da er so den Krieg der Eisbären gegen die Pinguine verhindert hat! Gut, vielleicht ist die Bootsgeschichte auch nur ein Testballon? Also nicht in der Art, warten wir mal ab, wie das aufgenommen wird, sondern so: Es halten sich hartnäckig die Gerüchte, die Entdecker Amerikas waren Grönländer. Deshalb der Test. Der DNA-Test. Fällt der positiv aus, sind alle Grönländer genetisch US-Bürger. Und jetzt sage keiner, in dieser Zeitung würde nicht gründlich nachgedacht!