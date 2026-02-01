Lettland: Polizei ermittelt wegen Hinweisen in Epstein-Akten

Alexander Welscher/dpa Das Epstein-Netzwerk war insbesondere in Osteuropa auf der Suche nach jungen Frauen (Riga, 9.1.2026)

Riga. In Lettland hat die Polizei Ermittlungen zu den Epstein-Akten eingeleitet, nachdem das EU-Land in den neu veröffentlichten Dokumenten als möglicher Rekrutierungsort für junge Frauen und Minderjährige aufgetaucht ist. Auch die Generalstaatsanwaltschaft in Riga kündigte an, die nun bekanntgewordenen Informationen im Fall des verurteilten Sexualstraftäters Epstein zu untersuchen. Dies meldeten am Montag die Nachrichtenagentur Leta und der lettische Rundfunk. Das US-Justizministerium hatte am Freitag weitere Ermittlungsakten zum Fall Epstein veröffentlicht. Die Dokumente deuten Untersuchungen von lettischen Medien zufolge darauf hin, dass Lettland einer der Orte war, an denen junge Frauen und Minderjährige für Epsteins kriminelle Zwecke rekrutiert worden seien. Lettland werde demnach in den Dokumenten in verschiedenen Zusammenhängen mehr als 500 Mal erwähnt, die Hauptstadt Riga sogar mehr als 800 Mal.

Die veröffentlichten Akten enthalten den Medienberichten zufolge die Namen mehrerer lettischer Models und Modelagenturen sowie Epsteins persönliche Korrespondenz mit lettischen jungen Frauen. Auch könnten Frauen aus Lettland dessen Assistentinnen gewesen sein, hieß es. In den veröffentlichten Akten seien zudem Pässe lettischer junger Frauen, Flugtickets von und nach Riga sowie Hotelreservierungen in der lettischen Hauptstadt zu finden. (dpa/jW)