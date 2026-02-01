Nachschlag: Das Wetter
In den letzten Tagen befällt mich in den unmöglichsten Momenten ein Husten. Unwillkürlich muss ich an Ulrich Wickert denken, den ehemaligen »Tagesthemen«-Moderator, der sich in seinen späten Jahren durch so manche Moderation kämpfen musste, geplagt von diesem unentrinnbaren Reiz. Als Zuschauer atmete man mit ihm dann regelrecht auf, wenn er das rettende Ufer erreicht hatte und sagen konnte: »Rhhm. Das Wetter«. In vielen Nachrichtensendungen ist dieses »das Wetter« nun an den Anfang gerutscht. Ein Land schlittert – nicht nur in die Rezession. Sehnsüchtige Blicke richten sich auf die Vorhersagen: Steigt die Temperatur über null? Ist mit Tauwetter zu rechnen? In Abu Dhabi verhandelten sie ja gerade wieder – auch über ein Ende des Winters? Das Hoch aus östlicher Richtung verharrt ja seit Tagen, ach was, Wochen wie ein böser Fluch über dem Land. »Erlösung!« möchte man rufen, auch in Gedanken an Ulrich Wickert. Die Verhältnisse stehen kopf! (mis)
links & bündig gegen rechte Bünde
