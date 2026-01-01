»Leningrad und Stalingrad – Heldentum der Zivilbevölkerung und der entscheidende Schlag«. Gedenk- und Kulturveranstaltung mit jW-Chefredakteur Arnold Schölzel und Constantin Pivovarov vom Verein Integral. Dienstag, 3.2., 19 Uhr. Ort: Anti-War-Café, Rochstr. 3, Berlin. Veranstalter: Integral e. V.

»Gegen Wehrpflicht und Militarisierung!« Podiumsdiskussion mit Sören Pellmann von Die Linke und anderen. Wie wehrt man sich gegen die Politik der Militarisierung und Zwangsdienste? Donnerstag, 5.2., 18 Uhr. Ort: Felsenkeller, Karl-Heine-Str. 32, Leipzig. Veranstalter: Die Linke Leipzig

»Vital Architecture«. Ausstellungseröffnung. Mit der Architekturgruppe Vital Architecture zeigt Atelier Li Xinggang ausgewählte Projekte aus China, die Räume schaffen, in denen Natur und gebaute Umwelt zu einem lebendigen Ganzen verschmelzen. Architektur wird hier als Zusammenspiel von Raum, Umgebung, Geschichte und Erfahrung verstanden. Freitag, 6.2., 16 Uhr: Gespräch; 18.30 Uhr: Eröffnung. Ort und Veranstalter: Aedes, Christinenstr. 18–19, Berlin