Leicht entflammbar

IMAGO/Anadolu Agency Presse im Iran warnt vor den Konsequenzen eines US-Angriffs auf das Land (28.1.2026)

Kommt es zum US-Angriff auf den Iran, gar zum offenen Krieg? Zumindest die Drohkulisse steht: Eine große Kriegsflotte um den Flugzeugträger »USS Abraham Lincoln« ist zusammengezogen worden. Derweil warnten nicht nur Russland, sondern auch US-Verbündete wie Saudi-Arabien und die Türkei vor einem militärischen Vorgehen gegen den Iran, das zum unkalkulierbaren Flächenbrand führen könnte.

Zuletzt am Mittwoch hatte Trump der Teheraner Führung mit militärischer Gewalt gedroht, falls diese nicht bereit sei, über ein neues Atomabkommen zu verhandeln. Washington zielt zudem auf die Begrenzung der Raketenkapazitäten des Iran, das Ende der Unterstützung bewaffneter Gruppierungen in Nachbarländern sowie eine wirtschaftliche Öffnung des Landes für US-Kapital.

Von der gerade niedergeschlagenen Protestbewegung im Iran – innerhalb weniger Tage gab es ein beispielloses Blutbad mit Tausenden getöteten Demonstranten – war dagegen bei Trump nicht mehr die Rede. Denn eine demoralisierte Bewegung taugt nicht zum Regime-Change. Ihr Schicksal interessiert in Washington nur, soweit sich daraus propagandistisches Kapital für die eigenen imperialistischen Ziele schlagen lässt.

Niemand wisse, wer die Macht im Iran übernehme, »falls der Oberste Führer und das Regime fallen sollten«, erklärte US-Außenminister Marco Rubio am Donnerstag, nachdem er mit einem Präventivschlag gegen Iran gedroht hatte. Es bestehe aber die Hoffnung, »dass es innerhalb der bestehenden Strukturen Personen gäbe, mit denen man auf einen Übergang hinarbeiten könnte«. Hier schwingt die unverhüllte Drohung mit, Ajatollah Ali Khamenei selbst zum Angriffsziel zu machen. Gleichzeitig klingen berechtigte Zweifel an, ob die Islamische Republik durch einen militärischen Enthauptungsschlag zu stürzen ist.

So dürfte es das kurzfristige Ziel Washingtons sein, die Islamische Republik nicht zu beseitigen, sondern mit einer Mischung aus Drohungen einschließlich eines begrenzten Militärschlages einerseits und Verhandlungsangeboten andererseits gefügig zu machen – Regime-Management statt Regime-Change sozusagen. Venezuela lässt grüßen. Doch sind die Teheraner Fähigkeiten zum Gegenschlag gänzlich andere als diejenigen von Caracas. Es bleibt dabei: Trump und Rubio reiten auf der Bombe.