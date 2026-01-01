Gegründet 1947 Mittwoch, 28. Januar 2026, Nr. 23
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 28.01.2026, Seite 14 / Feuilleton

Nachschlag: Käferchen, flieg

Bullet Train | Mo., 22.15 Uhr, ZDF
91417-0-1.jpeg
Scott Garfield/ZDF
Die üblichen Verdächtigen

Eigentlich soll Ladybug nur einen Koffer klauen. Doch der im Auftrag der Unterwelt stehende Problemlöser erhält im Shinkansen Gesellschaft von einigen Kollegen. Eine sonst eher lästige Eigenschaft kommt ihm jetzt zugute: Seit Jahren sterben Leute, wenn er seinen Job ausübt. Mit Witz und subtilem Tempowechsel langweilt dieses Kammerspiel auf Rädern in keiner seiner 127 Minuten. Ein Zug wird Metapher. Man kann herumlaufen, Beischlaf üben, Leute killen oder aus dem Fenster schauen. Selbst wer Nickerchen hält, bewegt sich mit 400 Sachen durch Japan. Permanent ist die Fahrt im Hintergrund zu hören, in fast jeder Szene im Fenster zu sehen. Das Leben läuft beständig weiter, gleich, was darin passiert. Unerbittlich rast es in die Zukunft hinein, punktuell gesetzte Rückblenden auf Ereignisse an festen Orten außerhalb des Zugs repräsentieren das Statische der Vergangenheit. Sie ist schon geschehen und nicht mehr änderbar. Im Zug wiederum geht es darum, eine durch penible Planung determinierte Zukunft abzuwenden. (fb)

Friedenspropaganda statt Kriegsspielzeug

Mit dem Winteraktionsabo bieten wir denen ein Einstiegsangebot, die genug haben von der Kriegspropaganda der Mainstreammedien und auf der Suche nach anderen Analysen und Hintergründen sind. Es eignet sich, um sich mit unserer marxistisch-orientierten Blattlinie vertraut zu machen und sich von der Qualität unserer journalistischen Arbeit zu überzeugen. Und mit einem Preis von 25 Euro ist es das ideale Präsent, um liebe Menschen im Umfeld mit 30 Tagen Friedenspropaganda zu beschenken.

Jetzt bestellen

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

Mehr aus: Feuilleton