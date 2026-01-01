Gegründet 1947 Sa. / So., 24. / 25. Januar 2026, Nr. 20
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 24.01.2026, Seite 4 / Inland

Ukraine bestellt »IRIS-T«-­Flugabwehrsysteme

Berlin. Die Ukraine hat 18 Flugabwehrsysteme vom ​Typ »IRIS-T« beim deutschen Rüstungskonzern Diehl Defence bestellt. Kiew sei zudem an weiteren Einheiten interessiert, sagte Diehl-Chef Helmut Rauch am Freitag in Berlin. Derzeit befänden sich neun »IRIS-T«-Systeme in der Ukraine im Einsatz. Das Unternehmen will ​die Produktion des Systems ​deutlich ausweiten. Bei Lenkflugkörpern werde eine Zahl von ‌2.000 pro Jahr angestrebt, von den Feuereinheiten sollen jährlich bis ‌zu 16 hergestellt werden. (Reuters/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.