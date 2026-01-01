Aus: Ausgabe vom 24.01.2026, Seite 4 / Inland
Ukraine bestellt »IRIS-T«-Flugabwehrsysteme
Berlin. Die Ukraine hat 18 Flugabwehrsysteme vom Typ »IRIS-T« beim deutschen Rüstungskonzern Diehl Defence bestellt. Kiew sei zudem an weiteren Einheiten interessiert, sagte Diehl-Chef Helmut Rauch am Freitag in Berlin. Derzeit befänden sich neun »IRIS-T«-Systeme in der Ukraine im Einsatz. Das Unternehmen will die Produktion des Systems deutlich ausweiten. Bei Lenkflugkörpern werde eine Zahl von 2.000 pro Jahr angestrebt, von den Feuereinheiten sollen jährlich bis zu 16 hergestellt werden. (Reuters/jW)
