Ukraine bestellt »IRIS-T«-­Flugabwehrsysteme

Berlin. Die Ukraine hat 18 Flugabwehrsysteme vom ​Typ »IRIS-T« beim deutschen Rüstungskonzern Diehl Defence bestellt. Kiew sei zudem an weiteren Einheiten interessiert, sagte Diehl-Chef Helmut Rauch am Freitag in Berlin. Derzeit befänden sich neun »IRIS-T«-Systeme in der Ukraine im Einsatz. Das Unternehmen will ​die Produktion des Systems ​deutlich ausweiten. Bei Lenkflugkörpern werde eine Zahl von ‌2.000 pro Jahr angestrebt, von den Feuereinheiten sollen jährlich bis ‌zu 16 hergestellt werden. (Reuters/jW)