Nachschlag: Illusionen zerstört
Ein bisschen Schadenfreude kommt schon auf, wenn man sieht, wie irritiert und verzweifelt die hiesigen Eliten darüber sind, dass imperialistische Gelüste der USA auf einmal nicht nur Staaten im globalen Süden betreffen, sondern plötzlich auch die europäischen. Sichtlich konsterniert zeigen sich Martin Schulz, Rieke Havertz und Wolfgang Ischinger bei Caren Miosga. Unter dem Motto »Trumps Griff nach Grönland – das Ende der NATO?« versucht man, irgendwie das eigene transatlantische Weltbild zu retten und will die USA mit ökonomischen Gegendrohungen zur Vernunft bringen. Schulz fordert, das wirtschaftliche Gewicht Europas in die Waagschale zu werfen, Ischinger will Trump »die Folterwerkzeuge zeigen«, aber trotzdem den Dialog suchen, denn die USA hätten schließlich »berechtigte sicherheitspolitische Sorgen«. Leise Kritik an einer »Umarmungspolitik« kommt von der Zeit-Korrespondentin Havertz, aber letztlich bleibt es bei einem Plädoyer für das Setzen auf eigene Stärke der EU. (mp)
Friedenspropaganda statt Kriegsspielzeug
Mit dem Winteraktionsabo bieten wir denen ein Einstiegsangebot, die genug haben von der Kriegspropaganda der Mainstreammedien und auf der Suche nach anderen Analysen und Hintergründen sind. Es eignet sich, um sich mit unserer marxistisch-orientierten Blattlinie vertraut zu machen und sich von der Qualität unserer journalistischen Arbeit zu überzeugen. Und mit einem Preis von 25 Euro ist es das ideale Präsent, um liebe Menschen im Umfeld mit 30 Tagen Friedenspropaganda zu beschenken.
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Feuilleton
-
Pathologie der Einsamkeitvom 20.01.2026
-
Anpassungvom 20.01.2026
-
Sie gehtvom 20.01.2026
-
Auch wenn die Nacht wieder zu kurz wirdvom 20.01.2026
-
Piwittvom 20.01.2026
-
Es hat Methodevom 20.01.2026
-
Vorschlagvom 20.01.2026
-
Fan von irgendwasvom 20.01.2026