Niederlande: Parteien einigen sich auf Minderheitsregierung

Phil Nijhuis/AP/dpa Rob Jetten, der wohl nächste niederländische Ministerpräsident (Den Haag, 4.11.2025)

Hilversum. Mehr als zwei Monate nach der Parlamentswahl in den Niederlanden hat sich die Partei D66 mit Christdemokraten und der rechten VVD auf die Bildung einer Minderheitskoalition geeinigt. Das teilten die drei Parteien auf einer gemeinsamen Pressekonferenz am Freitag mit. Seit Dezember verhandelt die D66, die die Wahl gewonnen hatte, mit den beiden anderen über die Bildung einer Koalition. Die Gespräche sollen Ende Januar abgeschlossen werden.

In der Zweiten Kammer des Parlaments verfügen die drei Parteien aber nur über 66 der 150 Sitze. Sie wollen nun mit der Opposition über eine Zusammenarbeit reden und hoffen auf wechselnde Mehrheiten. »Es wird harte Arbeit für die neue Regierung«, sagte D66-Fraktionschef Rob Jetten, der vermutliche neue Ministerpräsident, auf dem Landgut Zwaluwenberg bei Hilversum, »aber wir glauben, dass wir das können.« (dpa/jW)