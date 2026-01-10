Gegründet 1947 Freitag, 9. Januar 2026, Nr. 7
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Online Extra
09.01.2026, 17:13:44 / Ausland

Frankreich schaltet Atomkraftwerk wegen Sturms ab

Frankreich schaltet AKW wegen Sturms ab.jpg
Charly Triballeau/AFP/dpa
Atomkraftwerk in Flamanville (16.11.2016)

Flamanville. Wegen eines heftigen Sturms über Nordfrankreich hat der Stromkonzern EDF das Atomkraftwerk Flamanville am Ärmelkanal in der Nacht zum Freitag abgeschaltet. Das für den Betrieb des Kraftwerks zwingend notwendige Personal befinde sich in dem AKW, die übrigen Mitarbeiter wurden aufgefordert, nicht zum Kraftwerk zu kommen und im Homeoffice zu arbeiten, teilte EDF mit. Entsprechend dem Verfahren bei Unwetter war die Leistung des Kraftwerks zunächst gedrosselt worden.

In der Nacht hatte der Sturm am Ärmelkanal in der Spitze an einer Stelle eine Geschwindigkeit von 213 Kilometer pro Stunde erreicht. Bäume stürzten um und Dächer wurden abgedeckt, es gab erhebliche Verkehrsbehinderungen. Menschen kamen nach vorläufiger Bilanz aber nicht ernsthaft zu Schaden. (dpa/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

Mehr aus: Ausland