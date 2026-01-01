Gegründet 1947 Donnerstag, 15. Januar 2026, Nr. 12
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 15.01.2026, Seite 14 / Feuilleton

Nachschlag: Schwarze Pädagogik

Feature | Di., 19.10 Uhr, DLF
imago299913566.jpg
IMAGO/Zoonar
Wer im Kapitalismus Hilfe braucht, bekommt die Schande noch dazu (Symbolbild)

Wer nicht arbeitet, der soll auch nicht essen. Dieser Satz stammt aus der Bibel und hat selbst in die Verfassung der UdSSR Eingang gefunden. Was aber ist mit Menschen, die unter kapitalistischen Bedingungen keine Lohnarbeit finden oder die ein Schicksalsschlag aus der Normalität reißt? Lea Fauth schildert in ihrer Reportage »Sanktioniert« das Schicksal von Beatrice K., die heute einen Job in einem Museum als Aufsicht hat. Als sie jedoch vor Jahren eine Depression erlitt, wurde sie vom Jobcenter gemaßregelt und gedemütigt. Ihre Lage wendete sich paradoxerweise erst, als eine Gerichtsvollzieherin vor der Tür stand, um die Stromkosten einzutreiben. Diese hatte Mitleid mit K. und verwies sie an eine Beratungsstelle. Etwas naiv fragt Fath: In der Erziehung sind schwarze Pädagogik und Strafen zu Recht seit langem verpönt. Wie kann man da auf die Idee kommen, dass sie gegenüber erwachsenen Menschen helfen? Antwort: Dahinter stehen die Verachtung und der Sadismus der herrschenden Klasse. (jt)

Friedenspropaganda statt Kriegsspielzeug

Mit dem Winteraktionsabo bieten wir denen ein Einstiegsangebot, die genug haben von der Kriegspropaganda der Mainstreammedien und auf der Suche nach anderen Analysen und Hintergründen sind. Es eignet sich, um sich mit unserer marxistisch-orientierten Blattlinie vertraut zu machen und sich von der Qualität unserer journalistischen Arbeit zu überzeugen. Und mit einem Preis von 25 Euro ist es das ideale Präsent, um liebe Menschen im Umfeld mit 30 Tagen Friedenspropaganda zu beschenken.

Jetzt bestellen

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

Mehr aus: Feuilleton

Alle Beiträge zur 31. Rosa-Luxemburg-Konferenz jetzt hier lesen