Nachschlag: Seltsame Sachen
Die fünfte und zum Glück letzte Staffel des Netflix-Originals versucht zu erklären, warum sich die Protagonisten seit nunmehr zehn Jahren mit übernatürlichen bis magischen Phänomenen in ihrer US-Kleinstadt Hawkins konfrontiert sehen, die immer mehr von ihnen hinwegrafften. In der finalen Staffel bleibt vor lauter gewichtigen Dramen leider immer weniger Platz für die kleinen Momente zwischen den Teenagern, die die Serie einst so mit Leben erfüllten. Statt dessen gibt es fette Knarren, dicke Explosionen und eine »El« Millie Bobby Brown, die nach einer Dekade in Hollywood so viele Eingriffe hinter sich hat, dass ihre Mimik ein permanentes, monotones Rätsel bleibt. Langweilig ist es auf keinen Fall, doch leider schwindet mit jedem gelösten Rätsel, jeder Erkundung der Alternativwelt und jedem getöteten Monster auch das Mysteriöse, das Fremde und letztlich die Spannung. Wie die Spiegelwelt unter ihren Füßen entstand und was US-amerikanischer, interdimensionaler Imperialismus damit zu tun hat, müsst ihr selbst erfahren. (tve)
Friedenspropaganda statt Kriegsspielzeug
Mit dem Winteraktionsabo bieten wir denen ein Einstiegsangebot, die genug haben von der Kriegspropaganda der Mainstreammedien und auf der Suche nach anderen Analysen und Hintergründen sind. Es eignet sich, um sich mit unserer marxistisch-orientierten Blattlinie vertraut zu machen und sich von der Qualität unserer journalistischen Arbeit zu überzeugen. Und mit einem Preis von 25 Euro ist es das ideale Präsent, um liebe Menschen im Umfeld mit 30 Tagen Friedenspropaganda zu beschenken.
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Feuilleton
-
Wo die Gewalt gärtvom 07.01.2026
-
Grube-Deister, Simonvom 07.01.2026
-
»Was geschieht, ist die Verschiebung von Verantwortung«vom 07.01.2026
-
Yes we kämm: Firmennamenvom 07.01.2026
-
Rotlicht: Wertvom 07.01.2026
-
Vorschlagvom 07.01.2026
-
Veranstaltungenvom 07.01.2026