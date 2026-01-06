Potsdam: Minister Crumbach verlässt BSW

Potsdam. Die SPD/BSW-Koalition in Brandenburg steht möglicherweise vor dem Bruch. Vizeministerpräsident Robert Crumbach tritt aus dem BSW und der Landtagsfraktion aus und strebt eine Aufnahme in der SPD-Fraktion an. Damit ebnet er den Weg für eine mögliche Koalition aus SPD und CDU. »Das Land braucht stabile Verhältnisse«, sagte Crumbach am Montag. »Das ist nicht mehr meine Partei.« Aus seiner Sicht sei die Geschäftsgrundlage der bisherigen SPD/BSW-Koalition entfallen. Der Austritt von vier Abgeordneten aus dem BSW hatte im November zu einer Krise geführt. Infolgedessen forderte die SPD vor kurzem einen Treueschwur des BSW zur Koalition, den das BSW nicht abgeben will. (dpa/jW)