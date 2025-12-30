Löst and found
Ausgesprochen wörtlich haben Motörhead-Fans die Feiertage genommen, galt es »zwischen den Jahren« ausgiebig Lemmys 80. Geburts- nebst zehnten Todestag zu begießen. Dies geschah in Berlin, der Stadt seines letzten Konzertes 2015, unter anderem im prall gefüllten Kesselhaus mit Ozzy-Osbourne- und Iron-Maiden-Coverband. Ziemlich deftig und trommelfellerschütternd das Ganze. Zudem ist der Nachlass der Band um ein weiteres Schmankerl erweitert worden: Motörhead selbst veröffentlichten »The Löst Tapes, Vol. 7« – ein Livekonzert zu Lemmys 50. Geburtstag, aufgenommen mit illustrer Gästeschar in Hollywood. Da stand der Frontmann noch voll in Saft und Kraft. (mme)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Feuilleton
-
Jahresendhörparadevom 30.12.2025
-
Nachschlag: Fluchtversuchevom 30.12.2025
-
Vorschlagvom 30.12.2025
-
Was Schnitzlers nicht um den Schlaf bringtvom 30.12.2025
-
Maschinenraumvom 30.12.2025
-
»Wenn’s knallt, knallt’s – im besten Sinne«vom 30.12.2025
-
Merry Kwanzaa!vom 30.12.2025