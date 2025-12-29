Rhein: Aufrüsten mit eigener Wertschöpfung
Wiesbaden. Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) dringt auf eine weitere Stärkung der heimischen Rüstungsindustrie. Dabei könne es nicht sein, dass die BRD Kredite aufnimmt, »um unsere Verteidigungsfähigkeit zu stärken, und das Geld dann im Ausland landet«, sagte Rhein am Wochenende der dpa in Wiesbaden. »Wir haben schon zwei Rüstungsgipfel in der Staatskanzlei organisiert, bei denen wir die gesamte hessische Rüstungsindustrie zusammengebracht und miteinander vernetzt haben, auch mit der Bundeswehr und der US Army«, erläuterte er. Fachkräfte könnten zwar nicht nahtlos von Auto- zu Rüstungsunternehmen wechseln, »aber Synergieeffekte kann es sicherlich geben«, sagte der hessische Regierungschef. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
