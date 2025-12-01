Gegründet 1947 Sa. / So., 27. / 28. Dezember 2025, Nr. 300
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 27.12.2025, Seite 14 / Feuilleton

Nachschlag: Schlüssel

Wir kaufen einen Zoo | Do., 20.15 Uhr, Vox
imago126567663.jpg
20th Century Fox/Mary Evans/AF Archive/imago
Zoo oder ein Film nicht über die Liebe: Scarlett Johansson (l.) und Matt Damon

Der Journalist Benjamin Mee hatte 2006 einen bankrotten Zoo im Südwesten Englands gekauft, damit Zoo-designpreise gewonnen und 2009 ein Buch darüber verfasst. Es wurde mit Matt Damon als Mee verfilmt, die Geschichte dabei nach Südkalifornien versetzt. Auch dort ist es vielleicht vergleichsweise billig, einen Zoo zu kaufen – ihn zu unterhalten aber garantiert nicht. Das Unternehmen leidet unter permanenter Geldnot. Eine Familientragödie kommt dazu. Mees Ehefrau verstarb 2007 an einem Hirntumor. Im Film ist Matt Damon bereits verwitwet, bevor er den Zoo erwirbt. Dieser Zoo bedeutet: Trauerarbeit. Der Schlüssel aber heißt Scarlett Johansson. Als Mitarbeiterin des Zoochefs hat sie alle Schlüssel fest in der Hand oder am Gürtel ihrer Jeans. Die zu den Tiergehegen zunächst, aber natürlich auch die zu Matt Damons fest verschlossenem Herzen. In einer Szene klemmt das Schloss zum Löwenkäfig und muss unter den argwöhnischen Augen des Löwen repariert werden. Natürlich schnappt es ein, bevor der Löwe oder die Aufsichtsbehörde für Zoosicherheit zuschnappen können. (aha)

Friedenspropaganda statt Kriegsspielzeug

Mit dem Winteraktionsabo bieten wir denen ein Einstiegsangebot, die genug haben von der Kriegspropaganda der Mainstreammedien und auf der Suche nach anderen Analysen und Hintergründen sind. Es eignet sich, um sich mit unserer marxistisch-orientierten Blattlinie vertraut zu machen und sich von der Qualität unserer journalistischen Arbeit zu überzeugen. Und mit einem Preis von 25 Euro ist es das ideale Präsent, um liebe Menschen im Umfeld mit 30 Tagen Friedenspropaganda zu beschenken.

Jetzt bestellen

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

Mehr aus: Feuilleton