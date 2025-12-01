Nachschlag: Schlüssel

20th Century Fox/Mary Evans/AF Archive/imago Zoo oder ein Film nicht über die Liebe: Scarlett Johansson (l.) und Matt Damon

Der Journalist Benjamin Mee hatte 2006 einen bankrotten Zoo im Südwesten Englands gekauft, damit Zoo-designpreise gewonnen und 2009 ein Buch darüber verfasst. Es wurde mit Matt Damon als Mee verfilmt, die Geschichte dabei nach Südkalifornien versetzt. Auch dort ist es vielleicht vergleichsweise billig, einen Zoo zu kaufen – ihn zu unterhalten aber garantiert nicht. Das Unternehmen leidet unter permanenter Geldnot. Eine Familientragödie kommt dazu. Mees Ehefrau verstarb 2007 an einem Hirntumor. Im Film ist Matt Damon bereits verwitwet, bevor er den Zoo erwirbt. Dieser Zoo bedeutet: Trauerarbeit. Der Schlüssel aber heißt Scarlett Johansson. Als Mitarbeiterin des Zoochefs hat sie alle Schlüssel fest in der Hand oder am Gürtel ihrer Jeans. Die zu den Tiergehegen zunächst, aber natürlich auch die zu Matt Damons fest verschlossenem Herzen. In einer Szene klemmt das Schloss zum Löwenkäfig und muss unter den argwöhnischen Augen des Löwen repariert werden. Natürlich schnappt es ein, bevor der Löwe oder die Aufsichtsbehörde für Zoosicherheit zuschnappen können. (aha)