»Palästina Café: Antimilitarismus im Fokus der Repression«. Gegen alle ungerechten Kriege regt sich Widerstand. Hier in Deutschland und besonders in Berlin war und ist die Palästina-Bewegung eine kontinuierliche Kraft im Kampf gegen den deutschen Militarismus. Sonntag, 28.12., 13 Uhr. Ort: Soziales Zentrum Änne Saefkow, Alfredstraße 24, Berlin. Veranstalter: Palästina Berlin

»Streetaction4Peace«. Kundgebung. Mit einem Flashmob bringein wir den Schrecken jeden Krieges zurück in die Öffentlichkeit und wollen zum Nachdenken und zu Gesprächen anregen. Sonntag, 28.12., 14 Uhr. Ort: Pariser Platz am Brandenburger Tor, Berlin. Veranstalter: Streetaction4peace Berlin

»Celalettin-Kesim-Ehrung«. Gedenkkundgebung zum 46. Jahrestag seiner Ermordung. Am 5. Januar 1980 wurde der Kommunist und Gewerkschafter Celalettin Kesim am Kottbusser Tor von faschistischen Grauen Wölfen auf offener Straße ermordet. Montag, 5.1., 17 Uhr. Ort: Kottbusser Tor/Ecke Reichenberger Straße, Berlin. Veranstalter: Celalettin-Kesim-Gruppe Berlin