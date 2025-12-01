Veranstaltungen
»Palästina Café: Antimilitarismus im Fokus der Repression«. Gegen alle ungerechten Kriege regt sich Widerstand. Hier in Deutschland und besonders in Berlin war und ist die Palästina-Bewegung eine kontinuierliche Kraft im Kampf gegen den deutschen Militarismus. Sonntag, 28.12., 13 Uhr. Ort: Soziales Zentrum Änne Saefkow, Alfredstraße 24, Berlin. Veranstalter: Palästina Berlin
»Streetaction4Peace«. Kundgebung. Mit einem Flashmob bringein wir den Schrecken jeden Krieges zurück in die Öffentlichkeit und wollen zum Nachdenken und zu Gesprächen anregen. Sonntag, 28.12., 14 Uhr. Ort: Pariser Platz am Brandenburger Tor, Berlin. Veranstalter: Streetaction4peace Berlin
»Celalettin-Kesim-Ehrung«. Gedenkkundgebung zum 46. Jahrestag seiner Ermordung. Am 5. Januar 1980 wurde der Kommunist und Gewerkschafter Celalettin Kesim am Kottbusser Tor von faschistischen Grauen Wölfen auf offener Straße ermordet. Montag, 5.1., 17 Uhr. Ort: Kottbusser Tor/Ecke Reichenberger Straße, Berlin. Veranstalter: Celalettin-Kesim-Gruppe Berlin
Friedenspropaganda statt Kriegsspielzeug
Mit dem Winteraktionsabo bieten wir denen ein Einstiegsangebot, die genug haben von der Kriegspropaganda der Mainstreammedien und auf der Suche nach anderen Analysen und Hintergründen sind. Es eignet sich, um sich mit unserer marxistisch-orientierten Blattlinie vertraut zu machen und sich von der Qualität unserer journalistischen Arbeit zu überzeugen. Und mit einem Preis von 25 Euro ist es das ideale Präsent, um liebe Menschen im Umfeld mit 30 Tagen Friedenspropaganda zu beschenken.
links & bündig gegen rechte Bünde
