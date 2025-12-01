Gegründet 1947 Sa. / So., 27. / 28. Dezember 2025, Nr. 300
Aus: Ausgabe vom 27.12.2025, Seite 11 / Feuilleton

Widmung

Von Kai Pohl

Dezembervögel

schwirren durchs Gesichts-

feld, fallen früh ins Dunkel,

flimmern, Brosamen gleich.

*

Nur ich, am Boden,

ansässig im Glauben,

das Ohr sei Klang,

die Nase Duft, das

Auge Glanz, die Haut

sei Wärme, der Mund

ein Versprechen, ich

kann nicht mehr fallen.

*

Im allerzeitigsten

Dimmerlicht, im Aufsteigen

gegen das Wirkliche

wird das Mögliche wahr.

