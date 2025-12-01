WidmungVon Kai Pohl
Dezembervögel
schwirren durchs Gesichts-
feld, fallen früh ins Dunkel,
flimmern, Brosamen gleich.
*
Nur ich, am Boden,
ansässig im Glauben,
das Ohr sei Klang,
die Nase Duft, das
Auge Glanz, die Haut
sei Wärme, der Mund
ein Versprechen, ich
kann nicht mehr fallen.
*
Im allerzeitigsten
Dimmerlicht, im Aufsteigen
gegen das Wirkliche
wird das Mögliche wahr.
