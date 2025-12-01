Image courtesy STUDIO GHIBLI/Ronald Grant Archive/Mary Evans /imago Ein gutmütiger Geist

A Nightmare After Christmas

Gleich uns, die wir gestopft haben, bis Braten und Kekse zu allen Öffnungen wieder hinauswollten, haben sich Bart und Lisa an ihrer »Süßes oder Saures«-Ausbeute gelabt. Mit Bäuchen, die Nachtschicht schieben, spinnt das Hirn im Schlaf Schreckliches zusammen.

USA 1991.

Die Simpsons. Alpträume. Pro sieben, Sa., 16.05 Uhr

Wartburgfest

Live aus der Werner-Aßmann-Halle: Der SC Magdeburg scheint in dieser Saison nicht zu bremsen zu sein. Auch die Eisenacher unterlagen dem amtierenden Champions-League-Sieger im Hinspiel (28:34; 10:17). Allen Befürchtungen zum Trotz hat das Team von Trainer Sebastian Hinze den personellen Umbruch jedoch gut verkraftet und mit dem Abstiegskampf bislang reichlich wenig zu tun. Punkte gegen den Tabellenführer täten auf der Wartburg natürlich trotzdem gut schmecken. BRD 2025.

Handball der Herren. Bundesliga, 19. Spieltag: ThSV Eisenach – SC Magdeburg. Das Erste, Sa., 17.45 Uhr

Allerlei

Heute ist Leipzig eine gentrifizierte Großbaustelle. Vor gut 20 Jahren war es dort auch nicht viel anders, aber der friedlich-revolutionäre Weg hin zur heutigen sackteuren Hässlichkeit war noch weiter. BRD 2004.

Unterwegs in Leipzig. Städtetrip Leipzig. Zwischen Kultur und Genuss. MDR, Sa., 18.15 Uhr

Knuddelmonster

Einer aus dem Hause Ghibli: Während die schwerkranke Yasuko im Krankenhaus zu Kräften kommt, freunden sich ihre beiden Töchter Satsuki und Mei mit gutmütigen Geistern an. Eine Werkschau von Hayao Miyazaki, der Anfang Januar 85 wird: »Das wandelnde Schloss« folgt im Anschluss. Danach: »Chihiros Reise ins Zauberland«. Ab 20.15 Uhr: »Nausicaä aus dem Tal der Winde«. Jap. 1988.

Mein Nachbar Totoro. Prosieben Maxx, So., 14.20 Uhr

Göttinnen der Vernunft

Ohne die Frauen, die für ihn als Förderinnen und Mentorinnen wirkten, wäre Johann Baptist Strauss (1825–1899) wohl nicht zum über die Grenzen Österreichs hinaus bejubelten Walzerkönig geworden. Um 23.20 Uhr zeigt Arte den Mitschnitt der »Fledermaus« in der Bayerischen Staatsoper am Silvesterabend vor zwei Jahren. Österreich 2025.

Johann Strauss und die Frauen. Arte, So., 17.00 Uhr