Aus: Ausgabe vom 22.12.2025, Seite 6 / Ausland
Berufung: Bolsonaro scheitert gegen Haftstrafe
Brasília. Das Oberste Gericht in Brasilien hat eine erneute Berufung des inhaftierten Expräsidenten Jair Bolsonaro gegen seine Verurteilung wegen eines Putschversuchs abgewiesen. Das Gericht lehnte auch eine Verlegung Bolsonaros in den Hausarrest ab. Einer Behandlung des 70jährigen im Krankenhaus stimmte der zuständige Richter hingegen zu. Das Gericht hatte den ultrarechten Expräsidenten im September zu mehr als 27 Jahren Haft verurteilt. (AFP/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
