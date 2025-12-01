Gegründet 1947 Montag, 22. Dezember 2025, Nr. 297
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 22.12.2025, Seite 6 / Ausland

Berufung: Bolsonaro scheitert gegen Haftstrafe

Brasília. Das Oberste Gericht in Brasilien hat eine erneute Berufung des inhaftierten Expräsidenten Jair Bolsonaro gegen seine Verurteilung wegen eines Putschversuchs abgewiesen. Das Gericht lehnte auch eine Verlegung Bolsonaros in den Hausarrest ab. Einer Behandlung des 70jährigen im Krankenhaus stimmte der zuständige Richter hingegen zu. Das Gericht hatte den ultrarechten Expräsidenten im September zu mehr als 27 Jahren Haft verurteilt. (AFP/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.