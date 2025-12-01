Epstein-Akten in Teilen veröffentlicht
Washington. Nach dem Beginn der Veröffentlichung Tausender Epstein-Akten haben die Demokraten im US-Kongress dem für die Freigabe verantwortlichen Justizministerium die Löschung einer Datei vorgeworfen. Unter anderem sei ein Foto, das US-Präsident Donald Trump mit dem gestorbenen Sexualstraftäter und Investmentbanker Jeffrey Epstein zeigt, aus einem Datensatz entfernt worden, hieß es in dem auf X veröffentlichten Vorwurf. In den kommenden Wochen sollen Vizejustizminister Todd Blanche zufolge weitere Hunderttausende Dokumente veröffentlicht werden. Blanche beteuerte im Gespräch mit dem US-Sender ABC News, dass keine Dateien verändert würden, um Präsident Trump zu schützen. Jahrelang hatte Epstein einen Missbrauchsring betrieben. (dpa/jW)
