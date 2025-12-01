Gegründet 1947 Freitag, 19. Dezember 2025, Nr. 295
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 19.12.2025, Seite 6 / Ausland

China protestiert gegen US-Aufrüstung Taiwans

Beijing. China hat die von den USA angekündigte bislang größte Waffenlieferung an die abtrünnige Provinz Taiwan scharf kritisiert. Die Regierung in Washington habe damit gegen das Ein-China-Prinzip verstoßen, sagte ein Sprecher des Außenministeriums am Donnerstag in Beijing. Die Bewaffnung der Insel durch die USA werde sich als Fehler erweisen. Die USA müssten dieses »gefährliche Vorgehen« sofort einstellen. Die US-Regierung hatte am Mittwoch den Verkauf von Waffen im Wert von 11,1 Milliarden US-Dollar an Taiwan genehmigt. Das Waffenpaket umfasst unter anderem Raketensysteme, Haubitzen und Panzerabwehrraketen. Die Zustimmung im US-Kongress gilt als sicher. (Reuters/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.