China protestiert gegen US-Aufrüstung Taiwans
Beijing. China hat die von den USA angekündigte bislang größte Waffenlieferung an die abtrünnige Provinz Taiwan scharf kritisiert. Die Regierung in Washington habe damit gegen das Ein-China-Prinzip verstoßen, sagte ein Sprecher des Außenministeriums am Donnerstag in Beijing. Die Bewaffnung der Insel durch die USA werde sich als Fehler erweisen. Die USA müssten dieses »gefährliche Vorgehen« sofort einstellen. Die US-Regierung hatte am Mittwoch den Verkauf von Waffen im Wert von 11,1 Milliarden US-Dollar an Taiwan genehmigt. Das Waffenpaket umfasst unter anderem Raketensysteme, Haubitzen und Panzerabwehrraketen. Die Zustimmung im US-Kongress gilt als sicher. (Reuters/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
