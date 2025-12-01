Aus: Ausgabe vom 19.12.2025, Seite 4 / Inland
Mieterbund: Deutlich höhere Betriebskosten
Berlin. Wer in der BRD zur Miete wohnt, musste zuletzt immer mehr für Heizung, Warmwasser, Grundsteuer und weitere Nebenkosten zahlen. Im Jahr 2024 stiegen die durchschnittlichen Betriebskosten um mehr als sechs Prozent auf 2,67 Euro pro Quadratmeter, wie der Deutsche Mieterbund am Donnerstag mitteilte. Das gehe aus einer bundesweiten Auswertung von Abrechnungsdaten hervor. (AFP/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Ich möchte einen Leserbrief zum Artikel verfassen
Mehr aus: Inland
-
Ist bei den Kürzungen das letzte Wort gesprochen?vom 19.12.2025
-
Wann kommt das neue Dokumentationszentrum?vom 19.12.2025
-
Abhören und abschießenvom 19.12.2025
-
Vor Gericht wegen Bundeswehr-Kritikvom 19.12.2025
-
SEZ-Retter ziehen vor Gerichtvom 19.12.2025
-
Rotstiftpolitik unter Protestvom 19.12.2025