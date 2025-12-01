Gegründet 1947 Freitag, 19. Dezember 2025, Nr. 295
Mieterbund: Deutlich höhere Betriebskosten

Berlin. Wer in der BRD zur Miete wohnt, musste zuletzt immer mehr für Heizung, Warmwasser, Grundsteuer und weitere Nebenkosten zahlen. Im Jahr 2024 stiegen die durchschnittlichen Betriebskosten um mehr als sechs Prozent auf 2,67 Euro pro Quadratmeter, wie der Deutsche Mieterbund am Donnerstag mitteilte. Das gehe aus einer bundesweiten Auswertung von Abrechnungsdaten hervor. (AFP/jW)

