Neues Zentrum für »Drohnenabwehr«

Berlin. Bund und Länder haben ein gemeinsames Zentrum zur »Abwehr von Drohnen« eröffnet. Damit solle die wachsende Spionage- und Sabotagegefahr besser bekämpft werden, erklärte Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) am Mittwoch. In dem Zentrum in Berlin sind die Polizeibehörden von Bund und Ländern, das Bundeskriminalamt, die Bundespolizei sowie die Bundeswehr vertreten. Es soll rund um die Uhr besetzt sein und eine gemeinsame Lagebewertung ermöglichen. Die Entscheidungskompetenzen der beteiligten Behörden bleiben davon jedoch unberührt. (Reuters/jW)