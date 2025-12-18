Ukrainisches Büro für Rüstungsgeschäft

Berlin. Im Rahmen der deutsch-ukrainischen Rüstungskooperation wird in Berlin ein sogenanntes Ukraine Freedom House als Verbindungsbüro der ukrainischen Rüstungsindustrie eröffnet. Das teilte die Berliner Senatskanzlei am Mittwoch mit. Ziel sei, die »Vernetzung« der Rüstungsunternehmen beider Länder zu beschleunigen und konkrete gemeinsame Projekte auf den Weg zu bringen. Berlins Staatssekretär für Bundes- und Europaangelegenheiten, Florian Hauer, sprach von einem wichtigen Signal. Die geplante Zusammenarbeit sei »eine echte Win-win-Lösung«. (dpa/jW)