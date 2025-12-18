Gegründet 1947 Donnerstag, 18. Dezember 2025, Nr. 294
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 18.12.2025, Seite 4 / Inland

Pensionäre erhalten im Schnitt 3.416 Euro

Wiesbaden. Die Ausgaben für Pensionen ehemaliger Staatsbediensteter haben sich im Jahr 2024 auf 56,9 Milliarden Euro summiert. Hinzu kamen laut einer Mitteilung des Statistischen Bundesamts vom Mittwoch neun Milliarden Euro für die Hinterbliebenenversorgung. Das durchschnittliche Ruhegehalt habe im Januar dieses Jahres bei 3.416 Euro gelegen und damit 5,4 Prozent höher als im Vergleichsmonat des Vorjahres. Den Statistikern zufolge gab es am 1. Januar dieses Jahres 1.418.800 Pensionäre des öffentlichen Dienstes in Bund, Ländern und Kommunen nach dem Beamten- und Soldatenversorgungsrecht. In den Jahren zwischen 2000 und 2020 sei die Zahl der Ruheständler um mehr als 50 Prozent angestiegen. (dpa/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.