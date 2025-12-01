Nachschlag: Vorbild ICE
Echte Fründe ston zesamme. AfD reist über den Atlantik zu MAGA und kommt zurück mit einem Preis, dem Allen W. Dulles Award des New York Young Republican Club. Der ausgezeichnete Markus Frohnmaier hat in der Stadt am Hudson River vor geneigtem Publikum irgendwas von einem »neuen Totalitarismus« deliriert, der allerdings keine sowjetischen Uniformen trage. »In meinem Heimatland Deutschland hat die herrschende Klasse den Verstand verloren.« Unbesehen des Wahrheitsgehalts dieser Aussage, begibt sich der AfD-Fraktionsvize damit in gefährliche Nähe zu marxistischer Terminologie, was bei Leuten, die ihren Preis nach einem staatlich lizenzierten Kommunistenjäger benannt haben, möglicherweise nicht so gut ankommt. Sei’s drum, Frohmaier ist unversehrt zurückgekehrt und steht dem Radio Rede und Antwort; ein paar dürre Sätze in ein paar Minuten. Quintessenz: So ein ICE, das die effektive Ausschaffung illegaler Ausländer aus den USA besorgt, könnte auch Deutschland gut gebrauchen. Menschenjagd mit Markus. (brat)
