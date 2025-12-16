AfD plant Einladung von US-Vertretern nach Berlin
New York. AfD-Bundestagsabgeordnete haben eine Reise nach Washington und New York genutzt, um Kontakte zur US-Regierung und zu den Republikanern zu vertiefen. Der stellvertretende AfD-Fraktionsvorsitzende und außenpolitische Sprecher, Markus Frohnmaier, kündigte am Sonntag einen Kongress im Februar in Berlin an, zu dem Vertreter des US-Außenministeriums, Kongressabgeordnete und US-Lobbyorganisationen eingeladen werden sollen. Frohnmaier nahm zuvor auf einer Gala des einflussreichen New York Young Republican Club einen Preis entgegen. »Für die AfD habe ich erreicht, dass der Austausch zwischen der Trump-Administration und der AfD vertieft wurde«, zog Frohnmaier vor seinem Rückflug Bilanz. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
