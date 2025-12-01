»El derecho de vivir in paz – Das Recht in Frieden zu leben«. Konzert mit der Gruppe »Cantaré«. Lautaro bietet Empanadas sowie Mojitos und andere Getränke an. Sonnabend, 13.12., 19 Uhr. Ort: Münzenberg-Saal, Franz-Mehring-Platz 1, Berlin. Veranstalter: Netzwerk Kuba

»Kuba Solibasar«. Bücher, LPs und CDs, Bilder und Grafiken, Kunsthandwerk, Kalender 2026, Postkarten, Keramik, Modeschmuck, Tee und mehr. Weihnachtsgeschenke in gemütlicher Atmosphäre kaufen und Kuba helfen. Sonntag, 14.12., 13 Uhr. Ort: Galerie Olga Benario, Richardstr. 104, Berlin. Veranstalter: Freundschaftsgesellschaft Berlin-Kuba

»Friedensgala 2025«. Den Stuttgarter Friedenspreis 2025 erhält Anne Brorhilker, Oberstaatsanwältin a. D. und geschasste Cum-Ex-Ermittlerin. Die Laudatio hält Rudolf Hickel. Es musiziert das Ensemble »Neue Vocalsolisten«, Sonntag, 14.12., 17 Uhr. Ort: Theaterhaus, Siemensstraße 11, Stuttgart. Veranstalter: Stiftung Stuttgarter Friedenspreis und Anstifter