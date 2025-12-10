Gegründet 1947 Mittwoch, 10. Dezember 2025, Nr. 287
Aus: Ausgabe vom 10.12.2025, Seite 4 / Inland

Berlin: Warnstreiks im öffentlichen Dienst

Berlin. Im öffentlichen Dienst rufen die Gewerkschaften für den 18. Dezember zu Warnstreiks und einer Protestaktion in der Hauptstadt auf. »Mit der Kundgebung machen wir deutlich, dass wir es nicht akzeptieren, dass gute Löhne gegen eine gute Daseinsvorsorge ausgespielt werden«, sagte die Verdi-Landesbezirksleiterin von Berlin-Brandenburg, Andrea Kühnemann, am Dienstag. Dann soll das Landesparlament über den Haushalt für Berlin entscheiden, der Kürzungen in der sozialen Infrastruktur vorsieht. Verdi und der Deutsche Beamtenbund (DBB) fordern in der bundesweiten Tarifrunde der Länder (ohne Hessen) sieben Prozent mehr Lohn, mindestens aber 300 Euro mehr im Monat. (Reuters/jW)

