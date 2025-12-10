RBB muss Exdirektorin Ruhegehalt zahlen
Berlin. Der Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) muss seiner früheren Programmdirektorin Claudia Nothelle bis ans Lebensende ein sogenanntes Ruhegehalt zahlen. Ein entsprechendes Urteil des Arbeitsgerichts Berlin ist jetzt rechtskräftig, wie eine Gerichtssprecherin der Mitteldeutschen Zeitung laut Bericht vom Montag abend sagte. Bei durchschnittlicher Lebenserwartung beläuft sich die Nothelle zustehende Summe auf 4,1 Millionen Euro. Nothelle war sieben Jahre Programmdirektorin und schied mit 53 Jahren aus. (jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
