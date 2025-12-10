Gegründet 1947 Mittwoch, 10. Dezember 2025, Nr. 287
Aus: Ausgabe vom 10.12.2025, Seite 4 / Inland

RBB muss Exdirektorin Ruhegehalt zahlen

Berlin. Der Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) muss seiner früheren Programmdirektorin Claudia Nothelle bis ans Lebensende ein sogenanntes Ruhegehalt zahlen. Ein entsprechendes Urteil des Arbeitsgerichts Berlin ist jetzt rechtskräftig, wie eine Gerichtssprecherin der Mitteldeutschen Zeitung laut Bericht vom Montag abend sagte. Bei durchschnittlicher Lebenserwartung beläuft sich die Nothelle zustehende Summe auf 4,1 Millionen Euro. Nothelle war sieben Jahre Programmdirektorin und schied mit 53 Jahren aus. (jW)

