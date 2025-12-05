Nachschlag: Pluribus
Die Serie »Pluribus« basiert auf einer Idee, die Isaac Asimovs Konzept des kollektiven Bewusstseins bemerkenswert nahekommt. Ein externes genetisches Programm greift wie ein Virus auf die gesamte Menschheit über und übernimmt deren Kontrolle. Nur wenige Menschen sind immun. Es gab bereits zahlreiche von Asimov inspirierte Produktionen. In der Vergangenheit wurden Kommunismus und Kapitalismus verhandelt. Heute rückt eine neue Dimension ins Zentrum der Betrachtung: die künstliche Intelligenz. Die nicht infizierten Charaktere interagieren mit den »Befallenen« ähnlich wie wir heute mit KI-Modellen: Sie suchen bei ihnen Wissen, Dienstleistungen und sogar Zuneigung. Die meisten akzeptieren die neue Realität – mit Ausnahme der Protagonistin. Sie betrauert den Verlust ihrer Partnerin. Dieser Verlust hält sie davon ab, das neue System widerstandslos hinzunehmen. Noch bleibt die zentrale Frage offen: Wird sich die kollektive Macht durchsetzen – oder der freie Wille? (ir)
