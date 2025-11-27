Gründung der AfD-Jugend: Polizei bereitet Großeinsatz vor
Gießen. Die Polizei stellt sich anlässlich des Gründungstreffens der neuen AfD-Jugendorganisation am kommenden Wochenende mit einem Großaufgebot auf den angekündigten Protest ein. Hessens Innenminister Roman Poseck (CDU) sprach in Gießen am Mittwoch von einer »herausfordernden Großlage«. Im Einsatz werden Polizeihubschrauber, Drohnen, Wasserwerfer und die Pferdestaffel der Polizei sein, insgesamt sei eine mittlere vierstellige Zahl an Polizeikräften aus 14 Bundesländern sowie der Bundespolizei im Einsatz, hieß es.
»Es wird hier an diesem Tag der größte Polizeieinsatz in Deutschland stattfinden«, sagte Poseck. Der Minister appellierte an die Teilnehmenden, friedlich zu protestieren, dies sei »ein Grundpfeiler der Demokratie«. Die Gegendemonstrationen dürften zudem nicht darauf ausgerichtet sein, eine andere Versammlung zu verhindern, sagte der Minister mit Blick auf die bereits angekündigten Blockadeaktionen. Das Bündnis »Widersetzen« hatte mitgeteilt, die Zufahrtswege zum Veranstaltungsgelände des Gründungstreffens zu blockieren. Ziel sei es, das Treffen zu verhindern. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
