Nachschlag: Mimimetal
Nackter Beton, grob verputzter Stein, eisblaues LED – Kirche oder an den Knast angeschlossenes Gericht? Egal, die Cancel Culture, an Gott und Recht vorbei, kanzelt willkürlich ab. Dem vom Habitmann Verurteilten wurden Fotos seiner Opfer in die Zelle geklebt. Fies. Fernsehgucken muss er auch noch: As I Lay Dyings neues Musikvideo zu »If I Fall«. »’Cause only those who’ve fallen / Have seen who truly cares.« Tim Lambesis gurgelt sein Mimimi. Die Steroide haben sich hörbar auf die Stimme gelegt, nicht nur auf die Platine. Die Pumpsucht habe ihn damals nicht klar denken lassen, war das Argument vor Gericht, nachdem er 2013 einen vermeintlichen Killer und Zivilbullen beauftragte, seine damalige Gattin an Gott und Recht vorbei auszuschalten. Lambesis saß ein, bekam seine zweite Chance, verschiss und verschliss erst die Originalbesetzung der Band und vergangenes Jahr die nächste Kombo. Die Unendlichkeit menschlicher Dummheit sieht man daran, dass er jetzt eine neue hat. (km)
Friedenspropaganda statt Kriegsspielzeug
Mit dem Winteraktionsabo bieten wir denen ein Einstiegsangebot, die genug haben von der Kriegspropaganda der Mainstreammedien und auf der Suche nach anderen Analysen und Hintergründen sind. Es eignet sich, um sich mit unserer marxistisch-orientierten Blattlinie vertraut zu machen und sich von der Qualität unserer journalistischen Arbeit zu überzeugen. Und mit einem Preis von 25 Euro ist es das ideale Präsent, um liebe Menschen im Umfeld mit 30 Tagen Friedenspropaganda zu beschenken.
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Feuilleton
-
Nicht die ganze Wahrheitvom 01.12.2025
-
Quirlige Dreifaltigkeitvom 01.12.2025
-
Klänge fürs Allvom 01.12.2025
-
Auf den Punktvom 01.12.2025
-
Vorschlagvom 01.12.2025
-
Veranstaltungenvom 01.12.2025
-
Das wahre Ganzevom 01.12.2025