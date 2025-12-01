Nachschlag: Mimimetal

Steve C. Mitchell/EPA/dpa Kein netter Mensch: Tim Lambesis von As I Lay Dying

Nackter Beton, grob verputzter Stein, eisblaues LED – Kirche oder an den Knast angeschlossenes Gericht? Egal, die Cancel Culture, an Gott und Recht vorbei, kanzelt willkürlich ab. Dem vom Habitmann Verurteilten wurden Fotos seiner Opfer in die Zelle geklebt. Fies. Fernsehgucken muss er auch noch: As I Lay Dyings neues Musikvideo zu »If I Fall«. »’Cause only those who’ve fallen / Have seen who truly cares.« Tim Lambesis gurgelt sein Mimimi. Die Steroide haben sich hörbar auf die Stimme gelegt, nicht nur auf die Platine. Die Pumpsucht habe ihn damals nicht klar denken lassen, war das Argument vor Gericht, nachdem er 2013 einen vermeintlichen Killer und Zivilbullen beauftragte, seine damalige Gattin an Gott und Recht vorbei auszuschalten. Lambesis saß ein, bekam seine zweite Chance, verschiss und verschliss erst die Originalbesetzung der Band und vergangenes Jahr die nächste Kombo. Die Unendlichkeit menschlicher Dummheit sieht man daran, dass er jetzt eine neue hat. (km)