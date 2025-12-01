Organisierte Fans warnen vor Verschärfungen

Köln. Vor Beginn der mehrtägigen Innenministerkonferenz am Mittwoch hat die Fußballorganisation »Unsere Kurve« vor Verschärfungen der Kontroll- sowie Überwachungsmaßnahmen in den Stadien gewarnt. Sollte es bei der Innenministerkonferenz von Mittwoch bis Freitag zu »handfesten Veränderungen« kommen, werde dies »nicht kommentarlos hingenommen«, sagte Sprecher Thomas Kessen am Sonntag im ZDF-»Sportstudio«. Die organisierten Fans befürchten etwa eine Personalisierung von Eintrittskarten, Stadionverbote auf Verdacht oder die Einführung KI-gestützter Gesichtserkennung. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) wischte die Bedenken am Sonntag in Bremen auf SID-Anfrage beiseite. »Es werden angeblich geplante Maßnahmen kritisiert und Ängste geschürt, die auf der bevorstehenden Konferenz in Bremen gar nicht zur Debatte stehen«, sagte er. (SID/jW)