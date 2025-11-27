Aus: Ausgabe vom 27.11.2025, Seite 4 / Inland
Korrektur
In der jW vom 18.11.2025, Seite 14, haben wir berichtet, dass namhafte Radiopersönlichkeiten mit DT64-Vergangenheit beim rbb zum Jahreswechsel in Rente geschickt werden sollen. Das ist so nicht richtig: Die Verrentungen finden zum Teil erst nach dem Jahreswechsel statt, in einem Fall erst im Jahre 2027. Redaktion
