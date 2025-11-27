Gegründet 1947 Donnerstag, 27. November 2025, Nr. 276
Aus: Ausgabe vom 27.11.2025, Seite 4 / Inland

Korrektur

In der jW vom 18.11.2025, Seite 14, haben wir berichtet, dass namhafte Radiopersönlichkeiten mit DT64-Vergangenheit beim rbb zum Jahreswechsel in Rente geschickt werden sollen. Das ist so nicht richtig: Die Verrentungen finden zum Teil erst nach dem Jahreswechsel statt, in einem Fall erst im Jahre 2027. Redaktion

