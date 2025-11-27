Berlin: Polizei greift feministische Demo an

Berlin. Bei einer Demonstration in Berlin-Kreuzberg am Tag gegen Gewalt an Frauen hat die Polizei am Dienstag abend 24 Menschen festgenommen. Aufgerufen hatten unter anderem feministische Gruppen wie die »Alliance of Internationalist Feminists«. Auf Instagram berichteten die Organisatoren von »gewalttätigen Attacken« der Polizei, schon bevor die Demonstration losziehen konnte. Die Polizei will gewalttätige Straftaten aus dem Protestzug heraus festgestellt haben, wie ein Sprecher dem RBB mitteilte. Außerdem seien strafrechtlich relevante Parolen gerufen sowie verbotene Symbole gezeigt worden. Demnach gehe es etwa um den Ausruf »From the river to the sea, Palestine will be free«. Nach Polizeiangaben nahmen rund 450 Menschen an der angemeldeten Demonstration teil. Genauso viele Einsatzkräfte sollen im Einsatz gewesen sein. (jW)