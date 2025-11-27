junge Welt freut sich über Nachwuchs
Berlin. Artemis heißt die Göttin der Jagd, der Jungfräulichkeit, des Waldes, des Mondes und der Geburt. Artemas war einer der 70 Jünger Jesu, Artjom ein russischer Revolutionär, der als Organisator der Ersten Donezker Armee gegen die Weißen Truppen des General Kaledin kämpfte. Artjom ist eine Figur in Maxim Gorkis Erzählung »Kain und Artjom«, »ein kolossaler Bursche mit einem Kopf voll schwarzer Locken«. Artyom heißt der Junge, der am 25. November in Berlin zur Welt gekommen ist. Er ist der Sohn des Kollegen Toni und seiner Freundin Anja. Kollegen, Freunde und Genossen aus Verlag und Redaktion gratulieren von ganzem Herzen. (jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
