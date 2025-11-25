Lufthansa will engere Militärkooperation
Berlin. Im sogenannten NATO-Bündnisfall wäre die Lufthansa darauf vorbereitet, enger mit der Bundeswehr zusammenzuarbeiten. »Wir sind bereit, unsere Kooperation mit der Bundeswehr auszuweiten und einen Beitrag für die Sicherheit des Landes zu leisten, wenn man uns braucht«, sagte Lufthansa-Airlines-Chef Jens Ritter den Zeitungen der Funke-Mediengruppe vom Montag. Bereits jetzt arbeitet der private Luftfahrtkonzern mit der Bundeswehr zusammen: Lufthansa Technik betreut die deutsche Regierungsflotte. Piloten der Marine werden für den Einsatz in einem neuen U‑Boot‑Jäger der US-Firma Boeing umgeschult. (AFP/jW)
