Viele Autozulieferer setzen auf Rüstung
Frankfurt am Main. Viele deutsche Autozulieferer stellen sich auf Kunden in anderen Branchen wie der Rüstungsindustrie um. Von 47 befragten Unternehmen gaben vier Fünftel an, nach alternativen Geschäftsfeldern zu suchen, erklärte die Unternehmensberatung FTI-Andersch zu einer Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach am Montag. Ein Viertel der befragten Firmen baue Geschäft im Rüstungsbereich auf, gefolgt von der Energiebranche, der Luftfahrt und der Medizintechnik. Gründe seien das Schrumpfen des traditionellen Autogeschäfts, ein erschwerter Kreditzugang und dass viele Autobauer die Fertigung von Komponenten wieder in die eigene Produktion zurückholen. (Reuters/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
