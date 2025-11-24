IMAGO/Depositphotos Besorgter Waldbewohner Sumatras: Orang-Utan

Torfflaute

Die Landschaft auf Sumatra hat sich durch riesige Palmölplantagen verändert. Der monokulturelle Anbau zerstört den Boden. Nun sollen wenigstens die letzten verbliebenen Torfwälder gerettet werden. Indon. 2019.

Indonesien. Im Einsatz für Sumatras Urwald. Arte, 16.00 Uhr

Oberkante Unterlippe

Die Halligen halten dem Klimawandel nicht stand: Bei steigendem Meeresspiegel ist der Sedimentzuwachs der Salzwiesen zu gering. Auf den Halligen Oland und Langeneß sollen Sandaufschüttungen und die Anhebung der Werft dafür sorgen, dass die nordfriesischen Marschinseln weiterhin von Mensch und Vieh behaust werden können. BRD 2022.

Hallig vor dem Aus? Oland im Wettlauf mit dem Meeresspiegel. BR, 19.00 Uhr

İyi yolculuklar!

Nach Jahrzehnten der Plackerei in Almankonzernen wie Siemens bereisen türkischstämmige Seniorinnen das Land, in das sie in den 1970ern mit ihren Familien kamen, und von dem sie nur die Werkhallen zu Gesicht bekamen. BRD 2025.

Re: Türkische Rentnerinnen auf Deutschland-Reise. Arte, 19.40 Uhr

Das abschmierende Klassenzimmer

Durchs wilde Poldistan: Dank Schmalspurbildung wird das hiesige Ausbeutungsmaterial blöder gehalten, als dem Markt genehm ist. BRD 2025.

Linda Zervakis. Dumm, dümmer, Deutschland? Raus aus der Bildungskrise! Pro sieben, 20.15 Uhr

Freaky Black Friday

Der Klumpatsch, der vor Weihnachten angepriesen wird, ist meist auch nicht billiger als im Rest des Jahres. BRD 2025.

Die Wahrheit über Schnäppchen-Preise. Das Erste, 20.15 Uhr

Daheim ist, wo die Hölle ist

Auch in Frankreich ist seit der Coronapandemie ein Anstieg an häuslicher Gewalt zu verzeichnen. F 2025.

Ich werde dich töten. Arte, 22.15 Uhr

El Presidente

2024 verstarb Kay Bernstein im Alter von nur 43 Jahren. Der Präsident von Hertha BSC war einst Capo. Raphael Molter und Lara Schauland schreiben in ihrem Buch »Matchplan Meuterei«, er habe in »sozialdemokratischer Manier« agiert, den Verein also innerhalb des systemischen Rahmens geleitet und die relativ unbestimmte Kommerzkritik der Kurve vertreten. An dieser Form des kapitalistischen Antikapitalismus wollte der damals 23jährige Stepan Timoshin anknüpfenen. Der »Sneaker-Millionär« versprach Transparenz – dann aber folgte eine Krebsdiagnose. BRD 2025.

Der Präsident, 3sat, 22.25 Uhr