Nachschlag: Sich davonstehlen

Die Fabel ist einem unscheinbaren Appendix der »Herr der Ringe«-Trilogie entnommen: die Geschichte von Helm Hammerhand, neunter König des Reiterreiches Rohan. Das narrative Ziel ist denkbar schlicht: Wie kam die Festung Helm’s Deep (dt. Helms Klamm) zu ihrem Namen? Durch eine Schlacht nach langer Belagerung. Die Schlacht von Helm’s Deep wiederum ist der Kulminationspunkt des zweiten Teils der Trilogie. Bei Tolkien hat Helm Hammerhand eine namenlose Tochter. Im Film bekommt sie einen Namen und die Hauptverantwortung für Handlung und Erzählung verpasst. Héra heißt sie. Doch wird zu Beginn davon berichtet, dass diese Figur in den Annalen von Rohan gar nicht erwähnt wird, dass es mithin die Geschichte gar nicht gibt, die, nun ja, erzählt wird. Das ist immerhin eine noble Geste, sich aus der eigenen Geschichte davonzustehlen, sich nichts groß mehr erzählen zu lassen in diesen Zeiten, da die Rechteverwertungsobligationen jeweiliger Vertragspartner der wahre Daseinsgrund der meisten Filme sind. (aha)